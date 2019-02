Calcio, l'Aprilia Racing perde ed esonera Feola: nuovo cambio in panchina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sconfitta interna contro l'Albalonga (1-3) costa la panchina all'allenatore dell'Aprilia Racing Vincenzo Feola. A darne notizia è la società presieduta da Antonio Pezone: «La società augura a mister Feola e al suo staff lemigliori fortune per il proseguo della loro carriera. Le strade di Feola e dei suoi collaboratori, e dell'ApriliaRacing Club si dividono».La società - che ha costruito una squadra piena di grandi nomi - puntava almeno alla qualificazione ai play off ma la sconfitta odierna allontana ulteriormente il quinto posto. Con l'esonero di Feola è il secondo cambio in panchina per l'Aprilia Racing in questa stagione, dato che il mister campano aveva preso il posto di Mauro Venturi. Ancora non è stato reso noto chi prenderà il posto di Feola.