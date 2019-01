Paziente devasta il pronto soccorso, terrore all'ospedale di Fondi: malati dirottati a Terracina

Momenti di terrore all'ospedale "San Giovanni di Dio" a Fondi, dove un paziente ha dato in escandescenza e devastato il pronto soccorso. Secondo le prime informazioni l'uomo, sembra un tossicodipendente, ha creato il caos lanciando sedie contro gli operatori e poi rompendo l'attrezzatura che si trovava davanti. Non contento, ha colpito anche un'ambulanza rendendo inutilizzabile il mezzo di emergenza.



I malati vengono dirottati all'ospedale "Fiorini" di Terracina dal personale dell'Ares 118. In corso l'intervento delle forze dell'ordine © RIPRODUZIONE RISERVATA