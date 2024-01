Giovedì 25 Gennaio 2024, 11:41

Da sabato, e per tutto l'inverno, gli avvocati pontini saranno protagonisti oltre che nelle aule giudiziarie anche sui campi da padel. I professionisti del foro di Latina e di Velletri si confronteranno nella seconda edizione di Padel & Law, il torneo più legale d'Italia che ha come scopo, oltre che il confronto sportivo, anche quello di sensibilizzare e devolvere il ricavato in beneficenza alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Lazio.

«Sono molto felice di trovarmi nuovamente qui per la seconda edizione di un evento a cui tengo molto perché unisce il mondo degli avvocati, di cui faccio orgogliosamente parte anche io, a quello dello sport - spiega Annalisa Muzio, che ha parlato in qualità di presidente onorario dell'Osservatorio per lo sport e per il turismo sportivo - Ora ci aspettiamo di assistere allo spettacolo sul campo e vedo molti colleghi agguerriti e pronti a cimentarsi nel torneo».

L'evento inizierà ufficialmente nei prossimi giorni ma già cresce l'attesa. «Si respira una bella aria ed è anche questo un punto importante che ci spinge a sostenere questa iniziativa favorendone la buona riuscita - aggiunge l'avvocato Gianluca Marchionne, presidente dell'Osservatorio per lo sport e per il turismo sportivo di Latina - Lo sport è una lingua comune che ci permette di vivere insieme momenti di crescita e questo è un momento molto importante anche per il consolidamento di una comunità sportiva che sta continuando a crescere sul nostro territorio. Ringrazio chi si è dato da fare per l'organizzazione, l'Agora Padel Club che ospiterà il torneo e tutti gli sponsor che sostengono l'iniziativa che, com'è noto, ha anche un fine benefico».

Quella che sta per iniziare è la seconda edizione di un appuntamento che già lo scorso aveva creato particolare interesse tra gli avvocati e creato un clima di grande goliardia in occasione delle partite che si giocheranno sui campi dell'Agora Padel Club di Latina: da questa edizione, alla consueta formula a squadre, si aggiunge anche il 2x2 maschile e femminile. Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte anche: l'avvocato Alfonso Falcone, consigliere dell'Ordine degli avvocati di Latina, che ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa portando anche i saluti del presidente Giovanni Lauretti, poi Maria Luisa Di Nardo e Francesca Pepe, in rappresentanza della Lega Italiana Fibrosi Cistica Lazio.