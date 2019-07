Ospedale di Formia, infermiere denuncia: «Aggredito dal medico». La Asl avvia accertamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Infermiere aggredito da un medico al "Dono Svizzero" di Formia. E' accaduto nei giorni scorsi e adesso la pratica è nelle mani della direzione sanitaria che dovrà ascoltare i protagonisti e inviare un rapporto all'azienda. Nella sua relazione l'infermiere racconta di essere stato apostrofato dal medico, che era arrivato in pediatria e aveva ripetutamente suonato per farsi aprire il reparto di pediatria,alla presenza di altro personale, di una mamma e della bambina che stavano incannulando, motivo per il quale non erano andati immediatamente ad aprire la porta. Lo stesso infermiere racconta di essere stato preso per il collo e quasi alzato da terra poiché aveva fatto notare al medico che non era quello il modo di porsi. Diversa la versione dello stesso medico, il quale avrebbe minimizzato l'accaduto: una normale discussione - certamente agitata - ma senza passare alle mani.C'è comunque un verbale di pronto soccorso del "Dono Svizzero", per l'infemiere un giorno di prognosi, da unire a quelli del medico di base, per una contusione al collo.Restano un brutto episodio e un procedimento disciplinare che inevitabilmente sarà avviato dalla Asl.