​Operazione Commodo contro il caporalato, il Comune di Latina sarà parte civile nel processo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Amministrazione comunale di Latina ha formalmente comunicato alla Procura della Repubblica che si costituirà parte civile quando l’inchiesta "Commodo" contro il caporalato approderà in un’aula di tribunale. Il vice sindaco e assessore alla Legalità Paola Briganti ha formalmente comunicato alla Procura della Repubblica di Latina l'intenzione dell'amministrazione comunale di «costituirsi parte civile nel procedimento che dovesse essere avviato nei confronti degli indagati» nell’ambito dell’inchiesta “Commodo”.Il Comune ha per questo chiesto di essere «notiziato dell’esercizio dell’azione penale» da parte della Procura per consentire la costituzione nei termini di legge. «Un segnale evidente, anche se ci troviamo ancora in una fase di indagine, che questa Amministrazione non ha alcuna intenzione di voltare lo sguardo dall’altro lato di fronte alla piaga del caporalato».