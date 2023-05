Omicidio Bergamini, chiesta la condanna all'egastolo per Antonino Zappalà

Condanna all’ergastolo per Antonino Zappalà, l’uomo accusato di avere ucciso la suocera Nadia Bergamini, 70enne invalida, a gennaio dello scorso anno all’interno dell’appartamento dove entrambi vivevano in via Casorati nei pressi del centro Morbella. È quanto ha chiesto il pubblico ministero Marco Giancristofaro a conclusione della sua requisitoria davanti alla Corte di assise di Latina presieduta da Gian Luca Soana.

Nonostante l’imputato, che oggi era presente in aula e ha ribadito di non avere avuto intenzione di uccidere la madre della sua compagna, il titolare dell’indagine ha sottolineato la violenza dell’aggressione ai danni della vittima, colpita ripetutamente e deceduta alcune ore dopo in ospedale senza che l'imputato chiamasse i soccorsi. L’udienza è stata aggiornata al 13 giugno prossimo per l’intervento dei legali di parte civile e della difesa prima che la Corte entri in camera di consiglio per la sentenza.