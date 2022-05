Il talento di Latina Giulio Zeppieri è approdato oggi al terzo e ultimo turno delle qualificazioni del Roland Garros "Open di Francia". Sul campo in terra rossa n.8 al Bois de Bologne, nel breve giro di un'ora, il 20enne tennista mancino ha superato agevolmente in due set (6-2, 6-3) la resistenza del romeno Marius Copil, che nel 2018 fu finalista all'Atp 500 di Basilea dove si arrese al padrone di casa Roger Federer.

Ora manca un solo e decisivo incontro a "Zeppo" per tentare lo storico accesso al tabellone principale del prestigioso torneo parigino: sulla sua strada il vincente tra il sorprendente indiano Ramkuman Ramanathan (178esimo) e il padrone di casa Sean Cuenin (595esimo).