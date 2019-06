Terracina, uomo rischia di soffocare al ristorante: i sanitari del 118 gli salvano la vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli hanno letteralmente salvato la vita. E non si tratta né di un modo di dire né di un’esagerazione. Lo sa benissimo il 55enne di Terracina che lunedì sera ha rischiato grosso per colpa di un boccone che gli è andato di traverso e l’ha lasciato senza respiro al punto che l’uomo ha perso conoscenza. Soltanto l’arrivo tempestivo sul posto dei sanitari del 118 di Terracina di stanza presso l’ex tribunale e le loro manovre sapienti, frutto di anni di lavoro sul campo, gli hanno evitato il peggio. La chiamata al 118 è arrivata intorno alle 22, partita da un ristorante del posto dove un cliente si era sentito improvvisamente mentra stava cenando. Immediatamente sul posto sono arrivati i sanitari dell’ambulanza e dell’auto medica che hanno trovato l’uomo privo di sensi circondato da persone visibilmente allarmate. Una scena alla quale medici e infermieri hanno assistito già chissà quante altre volte, per questo sapevano che non c’era da perdere nemmeno un minuto. Per una ventina di minuti si sono alternati facendo la manovra di Heimlich, una tecnica di primo soccorso specifica per rimuovere un'ostruzione delle vie aeree, e finalmente l’uomo ha ripreso conoscenza. Una volta stabilizzato è stato prima portato al pronto soccorso del “Fiorini” per tutti gli accertamenti necessari, e poi al “Santa Maria Goretti” di Latina per ulteriori esami. L’intervento dei sanitari è stato accompagnato dagli applausi delle persone che in quel momento si trovavano nel ristorante, che hanno vissuto momenti di vera tensione. Per loro, gli angeli custodi, una normale serata di lavoro. Per la persona soccorsa, un vero miracolo.