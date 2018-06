Musica, collaborazione tra Campus e 52nd: arrivano i corsi jazz

Non più solo musica classica, gli storici corsi di perfezionamento musicale tenuti da decenni dal Campus a Sermoneta, da questa estate aprono al jazz grazie alla collaborazione tra la fondazione Campus internazionale di musica e l'associazione 52jazz.«Insieme ai nostri soci abbiamo pensato che fosse importante creare un incontro tra studenti e musicisti di levatura internazionale con lo scopo di trasmettere la musica Jazz in forma didattica - spiegano Giorgio Raponi, Erasmo Bencivenga e Nicola Borrelli - L’idea del Campus nasce proprio da questa volontà, rivolgersi ai giovani e agli appassionati di musica Jazz, desiderosi di immergersi totalmente in quello che per noi è un mondo speciale».Il 29, 30 e 31 luglio, gli studenti potranno condividere esperienze, confrontare i personali linguaggi musicali e armonizzare le culture di paesi diversi, in una location mozzafiato e fuori dal tempo: il Castello medievale Caetani in Sermoneta. «Ci stiamo mettendo tutta l’anima, per questo abbiamo scelto docenti particolarmente bravi, che daranno il meglio sia durante le lezioni che nei tre concerti serali - spiegano gli organizzatori - Tutto ciò darà vita ad un luogo di ispirazione, dove l’arte visiva e quella uditiva si fonderanno a suon di musica jazz».Questi i docenti che terranno i corsi di jazzDado Moroni: pianoforteFabio Zeppetella: chitarraDaniel Rotem: sassofoniJared Henderson: contrabbasso e basso elettricoAldo Bassi: tromba e tromboneElisabetta Antonini: voceRoberto Giaquinto: batteriaRoberto Spadoni: arrangiamento e composizionePer info si può visitare il sito www.52jazz.com