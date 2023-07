Carenze igieniche e pesce non tracciato, fioccano le multe nei ristoranti di Ponza e Terracina

Dal 13 al 16 luglio i militari del NAS di Latina sono entrati in azione - con il supporto dei colleghi di Ponza, Terracina e Frosinone, del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare e della motovedetta della Compagnia di Formia - nell'ambito di un servizio coordinato disposto dal Gruppo Carabinieri per la Tutela della Salute, mirato al controllo degli esercizi pubblici nelle località turistiche, aree della movida e dei principali eventi di aggregazione, per garantire la tutela della salute dei consumatori.

A Ponza 15 ristoranti su 34 sono stati sanzionati; inoltre, sono stati sequestrati 620 kg di prodotti ittici e alimenti vari in mancanza di documentazione attestante la tracciabilità per un valore di 10.000 euro. Elevate 18 violazioni amministrative contestate per complessivi 17.000 euro (le violazioni contestate riguardano carenze igienico sanitarie e strutturali di ambienti adibiti alla preparazione e somministrazione dei pasti, oltre all'inadeguatezza delle procedure di autocontrollo basate su sistema HACCP e la mancata tracciabilità dei prodotti alimentari).

Sono 13 le persone segnalate.

A Terracina, invece, 3 ristoranti su 6 hanno avuto delle irregolarità, con 40 kg di pesce sequestrato, 3.500 euro di multe elevate e una sospensione di un'attività di ristorazione per gravi carenze igienico-sanitarie.