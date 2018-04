Morto Saverio Urciuoli, Soprintendente Archeologia di Latina, Frosinone e Rieti

di Giuseppe Mallozzi

Il Soprintendente ai Beni archeologici, Belle arti e paesaggio per le province di Latina, Rieti e Frosinone, Saverio Urciuoli, è morto la scorsa notte di Pasqua. A darne la notizia è il sito della stessa Soprintendenza, dove si legge il seguente messaggio: "Abbiamo sperato fino all'ultimo che fosse un amaro pesce d'aprile di un uomo che faceva dell'ironia e dello scherzo un suo segno distintivo. Ci mancheranno la professionalità e l'umanità di chi sapeva fare il proprio lavoro con passione instancabile e aveva a cuore il suo Ufficio e le persone che lavoravano con lui". I funerali si celebreranno domani, martedì 3 aprile alle ore 11 nella chiesa di S. Galla (Circonvallazione Ostiense 195) a Roma.



Si era insediato alla guida della Soprintendenza un anno e mezzo fa e in questi mesi aveva messo a punto importanti operazioni di recupero archeologico in particolare al comprensorio archeologico di Minturnae, al Teatro Romano di Terracina ma anche per lo studio dei rinvenimenti avvenuti nella piazza dell'Agip lo scorso anno, per non parlare dei soldi recentemente stanziati per il recupero di alcune chiese e dell'ex convento di San Domenico. Cordoglio è stato espresso dai Comuni di Sperlonga e Gaeta, i cui sindaci Cusani e Mitrano hanno immediatamente inviato messaggi appena appresa la notizia.





Luned├Č 2 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:33



