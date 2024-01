Domenica 21 Gennaio 2024, 09:27 - Ultimo aggiornamento: 11:57

LATINA - Ieri le celebrazioni in onore di San Sebastiano martire, patrono della polizia locale, hanno avuto un sapore amaro. La comunità degli uomini e delle donne del comando di piazza dei Mercanti, infatti, è stata scossa dall'improvvisa scomparsa di Ilenia Salaro, 35 anni, moglie dell'agente Roberto Fighera, deceduta a causa di una serie di complicazioni dopo aver contratto il Covid nel corso delle festività natalizie. Durante la messa officiata dal vescovo Crociata le menti e i cuori dei poliziotti erano tutti rivolti a lei, in una chiesa del Sacro Cuore decisamente meno affollata rispetto agli anni scorsi. «Faccio ancora fatica a crederci, non può essere vero» raccontava ieri mattina un agente: «In molti tra noi non erano dell'umore per partecipare alle celebrazioni, dato che oggi pomeriggio ci saranno i suoi funerali». Chi la conosceva parla di una donna in salute, che non aveva alcun tipo di problema medico. Madre della piccola Beatrice, 5 anni, nata lo stesso giorno della sua mamma, appena 4 mesi fa la trentacinquenne aveva messo al mondo il piccolo Leonardo, che stava ancora allattando. Nulla faceva presagire quello che sarebbe accaduto di lì a poco.

Durante le feste, infatti, Ilenia si sente poco bene. Si fa un tampone e risulta positiva al Covid. Rispetto ai normali sintomi del virus, però, lei sta molto peggio: colpita da una paralisi agli arti, viene ricoverata all'ospedale Goretti. Le sue condizioni sono altalenanti: prima sembra migliorare, poi peggiorare all'improvviso. I medici si interrogano e vengono anche fatti dei prelievi di midollo osseo, pensando inizialmente a una leucemia. Risultano tutti negativi.

Viene così trasferita all'ospedale di Tor Vergata, a Roma, dove viene anche sottoposta ad un intervento al cuore. I familiari sperano in una lenta riabilitazione. Le parlano in videochiamata al telefono, i bambini la aspettano presto a casa, ma la mamma cambia invece nuovamente struttura, spostandosi al San Camillo. Passano 12 giorni di aggravamenti continui, fino all'epilogo drammatico e impensabile: il suo cuore smette di battere. La famiglia è incredula, tutti ora vogliono capire come sia stato possibile.

Sul decesso viene aperto un fascicolo, i familiari si affidano a un medico specializzato in medicina legale come consulente di parte. Venerdì mattina viene svolta l'autopsia, ieri pomeriggio i funerali, appena qualche ora dopo le celebrazioni per San Sebastiano martire. Dal Sacro Cuore, gli agenti in divisa si spostano nella chiesa SS Annunziata di Borgo Montello. «Quanto più la vita è bella, quanto più diventa fragile: come un bicchiere di cristallo» esordisce il prete nell'omelia, riprodotta anche all'esterno attraverso degli altoparlanti, vista la marea di persone accorse: «L'anima di Ilenia era bella e per questo il Signore ha deciso di portarla lì dove non c'è corruzione».

A salutarla ci sono parenti, amici, conoscenti. I colleghi poliziotti di suo marito Roberto, il sindaco con una rappresentanza del Comune, la suocera Vittoria Bruscagin in passato è stata consigliera comunale e da sempre è impegnata in politica. Ma anche decine di bambini, quelli che affollavano il suo allevamento di alpaca e fattoria didattica "Praces Salaro", finito a più riprese sulle reti della Rai. «Insieme a te abbiamo imparato a ridere, giocare e divertirci tutti insieme. Per tutti noi sei stata come una seconda mamma» le parole lette all'unisono da alcuni di loro sul pulpito della chiesa: «Ti porteremo per sempre nel nostro cuore. Ti vogliamo tanto bene, i tuoi ragazzi».