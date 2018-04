"Mio padre, un magistrato". La storia di Rocco Chinnici in scena a Latina

E' in programma mercoledì prossimo, 11 aprile, lo spettacolo "Mio padre, un magistrato", la storia di Rocco Chinnici. L'appuntamento è alle 20,30 all'Auditorium del liceo classico "Dante Alighieri"



Lo spettacolo è ispirato al libro di Caterina Chinnici:“E’ così lieve il tuo bacio sulla fronte” ed è scritto da Clara Costanzo per ricordare il giudice pioniere dell'antimafia, assassinato il 29 luglio 1983 con una fiat 126 imbottita di tritolo. Ad accompagnare in scena Caterina (interpretata da Clara), musiche originali del violinista Roberto Izzo, famoso artista pontino.



«Le note inedite del violino e del canto, danno voce struggente ai fatti storici, alle esistenze umane, ai sentimenti grazie a una variazione di linguaggi che trasfigura la biografia storica in una forma nuova» - dicono gli organizzatori.



Chinnici riunì sotto la propria guida Borsellino e Falcone, istituendo così quello che, dopo la sua morte, prenderà il nome di "pool antimafia". Fu il primo a portare la sua testimonianza nelle scuole, a parlare ai ragazzi, convinto che educare le giovani generazioni a una nuova coscienza, fosse l'unica arma per un futuro migliore: anche per questo fu ucciso dalla prima autobomba piazzata da Cosa Nostra.

