Minaccia il sindaco Stefanelli dicendo di essere armato, scatta la denuncia

Ha minacciato il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, dicendo anche di essere armato e ora dovrà rispondere di violenza privata e minaccia ad un pubblico ufficiale. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi in Comune, dove un uomo di 51 anni si è presentato per far conoscere al primo cittadino la sua precaria situazione economica.

Durante l'incontro ha iniziato a insultare il sindaco, minacciandolo e dicendo appunto di avere con sé una pistola. I carabinieri lo hanno identificato e segnalato all'autorità giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: 12:19

