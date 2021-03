4 Marzo 2021

ITRI

Effettuava lavori edili in difformità del titolo autorizzativo, in località Valle Troglia, a Itri. Sono stati apposti i sigilli al cantiere e tre persone denunciate per abusivismo edilizio. L'operazione è stata condotta dagli agenti del Nucleo di pg della Polizia locale, nell'ambito dei controlli finalizzati alla vigilanza urbanistico-edilizia sul territorio comunale. Gli uomini del comandante Pasquale Pugliese hanno scoperto che in località valle Troglia un imprenditore stava eseguendo lavori edili in un fabbricato di sua proprietà.

Al controllo degli agenti ha mostrato una Scia per ristrutturazione edilizia finalizzata ad abbattimento e ricostruzione dell'immobile, sostenendo che i lavori erano regolarmente autorizzati. Ma dall'indagine effettuata congiuntamente con il personale dell'ufficio tecnico comunale, gli agenti hanno accertato una falsa asseverazione del progettista e direttore dei lavori che ha determinato la difformità del titolo edilizio presentato.

Il cantiere è stato sottoposto a sequestro e sia il proprietario e committente che il direttore dei lavori e il progettista sono stati denunciati per concorso in violazione delle norme urbanistiche e antisismiche e per falsità ideologica.

A MINTURNO

Prosegue il monitoraggio sull'intero territorio, per contrastare le violazioni urbanistiche e ai danni dell'ambiente. Un altro sequestro è stato operato a Minturno dagli agenti della Polizia Locale, che, attraverso documenti ritrovati in un sacchetto di rifiuti abbandonato in località San Marco, lungo via per Castelforte, sono risaliti agli immobili abusivi, in una zona interna di San Marco, ed hanno apposto i sigilli ad una costruzione per abitazione di circa 150 metri quadri, ad una dependance di circa 40 metri quadri e ad un deposito per attrezzi agricoli, realizzati senza concessione in zona agricola.

Contemporaneamente è scattata la denuncia per abusivismo edilizio nei confronti del titolare, un 43enne di origine campana.

Andrea Gionti

