Mercantile lussemburghese bloccato dalla Guardia costiera a Gaeta, ecco perché

Questa mattina la Guardia Costiera ha ispezionato e poi impedito la partenza di una unità mercantile, ormeggiata nel porto commerciale di Gaeta. «La nave, iscritta nei registri del Lussemburgo e proveniente da Bizerta (Tunisia) - spiegano dalla guardia costiera - era già monitorata prima dell’arrivo nel porto di Gaeta dai sistemi tecnologici in uso presso la Sala Operativa della Guardia Costiera, è stata oggetto di mirata attività di ispezione da parte del personale del nucleo di “Port State Control”, specializzato ad eseguire accertamenti nei confronti del naviglio straniero che approda nei porti comunitari».Il controllo era finalizzato a verificare i prescritti standard di sicurezza sulle unità navali operanti nel porti del Compartimento marittimo. Al termine, i militari hanno accertato delle gravi deficienze che compromettono la sicurezza della nave - che è lunga 126 metri e ha una stazza di circa 7738 tonnellate - e la tutela dell’ecosistema marino. Per questo gli ispettori della Guardia Costiera di Gaeta hanno notificato al comando di bordo il provvedimento di fermo della nave, con la conseguente sanzione amministrativa.L’unità mercantile dovrà rimanere ormeggiata nel porto di Gaeta e potrà riprendere la navigazione verso la nuova destinazione, «soltanto dopo aver ripristinato le necessarie condizioni per una sicura navigazione in mare ed esser stata sottoposta a una nuova visita di controllo da parte del team ispettivo».