Medici per l'ambiente, eletto il direttivo Isde di Latina. Convegno sui cambiamenti climatici

L'assemblea dell'Isde Latina, medici per l'ambiente, ha eletto il nuovo consiglio direttivo per il 2020-2024 che è composto da Silverio Guarino, Pasquale Milo, Alessandro Rossi, Susanna Busco, Franca Maragoni, Pierina Tomassini e Aldo Pastore. Socio onorario è Giovanni Righetti, presidente dell'Ordine dei medici di Latina.



Sono stati eletti Pasquale Milo alla presidenza, ruolo che viene confermato, Silverio Guarino vice presidente e Pierina Tomassini segretaria. L'assemblea ha discusso scopi e compiti della sezione provinciale e definito le strategie operative per gli interventi più urgenti relativi alle problematiche ambientali del territorio provinciale.



Si è deciso, inoltre, che nel corso del 2020 sarà organizzato un convegno sul tema: "La prevenzione alla luce dei cambiamenti climatici". © RIPRODUZIONE RISERVATA