Mancano poco più di quindici giorni all'esame di maturità che, come disposto dal Miur, sarà in presenza. Le scuole superiori di Latina si stanno organizzando per la sanificazione dei locali e per far svolgere l'esame in sicurezza sia alle commissioni che agli stessi studenti che potranno avere un accompagnatore. Certo non è semplice. Prima di tutto è stato difficile reperire i dispositivi di sicurezza, in particolare le mascherine. I dirigenti scolastici di alcuni istituti avevano scritto al Prefetto Maria Rosa Trio, al sindaco di Latina Damiano Coletta e al presidente della Provincia Carlo Medici, ora l'allarme è rientrato e i dispositivi sono stati acquistati.«Devo ringraziare il Prefetto che si è subito interessata alla problematica - spiega la dirigente delDante Alighieri di Latina, Eleonora Lofrese - ma anche le altre forze politiche che hanno fatto in modo di agevolare l'acquisto da parte delle scuole». Il Miur ha emanato i fondi necessari per l'acquisto dei dpi e anche per gli igienizzanti per pulire gli ambienti. «Stiamo procedendo in questi giorni alle pulizie con prodotti specifici da parte del personale Ata - spiega il vicepreside delSalvemini Dino Iavarone - e a ridosso degli esami, verrà fatta anche una sanificazione specifica per il Covid 19».I lavori dunque sono a buon punto: «Ci siamo riorganizzati - ha detto la professoressa Lofrese - quest'anno la Provincia ha ristrutturato alcuni locali della scuola e le tre commissioni potranno lavorare nelle tre aule più grandi dove abbiamo disegnato i giusti distanziamenti: ogni componente sarà a due metri dall'altro così come lo studente e l'accompagnatore. Siamo pronti». Stesse accortezze adottate anche dall'istituto tecnico: «Abbiamo 4 commissioni che si insedieranno lunedì 15 nelle aule più grandi per stilare il calendario, mercoledì arriveranno anche gli studenti. Saranno cinque al giorno i candidati che affronteranno la prova orale, dovranno presentarsi 15 minuti prima e all'ingresso sarà misurata la temperatura con il termoscanner».Che cosa accadrà se qualcuno presentasse sintomi influenzali? «Abbiamo predisposto una stanza più piccola dove chi avrà una temperatura corporea superiore a 37.5, sarà accompagnato e poi contatteremo la Asl. In quel caso ovviamente - spiega Iavarone - non sarà possibile sostenere l'esame».Le misure di sicurezza sono state adottate ovviamente anche da tutti gli altri istituti. La dirigente delGrassi Giovanna Bellardini aveva già provveduto a chiamare una ditta per la sanificazione alcune settimane fa, a ognuno verrà misurata la temperatura corporea all'entrata con il termoscanner e le aule in cui si insedieranno le commissioni sono state predisposte per mantenere le distanze di sicurezza, stessi provvedimenti adottati anche aldi Latina dalla dirigente Paola Di Veroli che ha provveduto a organizzare ingressi e uscite separate.