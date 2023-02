Mattarella nomina 30 alfieri della Repubblica: due sono di Latina

Sono trenta i nuovi Alfieri della Repubblica nominati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 16 ragazzi e 14 ragazze. Tra loro ci sono anche due ragazzi di Latina. Entrambi, insieme agli altri "Alfieri" e ai giovani premiati con targhe per azioni collettive, verranno ricevuti dal Capo dello Stato al Quirinale il prossimo 24 febbraio, alle 11.30, per la consegna degli attestati d'onore.

La selezione tra tanti meritevoli, spiega una nota del

Quirinale, «è stata orientata a valorizzare comportamenti e

azioni solidali, ora nell'ambito di un'accoglienza a ragazzi

ucraini in fuga dalla guerra, ora attraverso altri gesti di

amicizia, cooperazione, inclusione affinché le diversità non

diventino mai barriere. I testimoni scelti non costituiscono



esempi di azioni rare, ma sono emblematici di comportamentidiffusi tra i giovani, che illustrano un mosaico di virtùciviche di cui, per fortuna, le nostre comunità sono ricche. Lestorie degli Alfieri della Repubblica possono anche essereviste, dunque, come la punta di un grande iceberg cherappresenta, in ogni territorio, la vita quotidiana deigiovani».

Il secondo ragazzo di Latina non ha ancora 18 anni, è Riccardo Yanovskyy, a dicembre scorso ha compiuto sedici anni, anche lui è residente a Latina. Questa la motivazione del Quirinale: «Per la generosità d'animo e la testimonianza di solidarietà e di accoglienza mostrate nei confronti di connazionali ucraini in fuga dalla guerra, in

particolar modo di un coetaneo arrivato in Italia nelle fasi iniziali

del conflitto».