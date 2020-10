Marcuzzi (neo vice sindaco di Terracina) lascia la presidenza dell'Hermada Calcio.

Dopo cinque anni Pierpaolo Marcuzzi lascia la presidenza della squadra di calcio di Borgo Hermada. Il dirigente sportivo e politico, è assessore all'Urbanistica uscente, è stato di recente nominato vice sindaco del Comune di Terracina e ha scritto una lettera per motivare la sua decisione.

«È arrivata la comunicazione del fermo totale di tutte le attività, allenamenti compresi, del calcio dilettantistico e credo che per me questo sia il momento giusto per fare spazio ad altri per la guida dell'Hermada. Ora serve una persona che riesca a dedicare più tempo a tutte l'incombenze burocratiche che ci sono in una società che negli ultimi anni ha triplicato i suoi tesserati - spiega Marcuzzi - Anche in questi ultimi giorni lo staff tecnico dell'Hermada si era organizzato per far fare attività motoria individuale ai giovani di età compresa dai 5 ai 15 anni, tutto in funzione dei protocolli previsti dalla federazione in relazione agli ultimi DPCM, il tutto in mia assenza, perché ero occupato in Comune con la mia attività amministrativa. Nonostante il grande lavoro di Fabio Bonerba con i mister per riorganizzare l'attività in modo individuale, nella serata di ieri è uscita un'integrazione al DPCM firmata dal Capo di Gabinetto del Ministro degli interni che blocca tutto a livello dilettantistico, vietando anche gli allenamenti in forma individuale.Ne prendiamo atto, ma è una situazione che taglierà le gambe a molte società, la SSD Hermada resisterà e nonostante tutto si farà trovare pronta per l'anno nuovo perché è ormai impensabile riprendere a dicembre».

APPROFONDIMENTI LATINA Terracina, Roberta Tintari presenta la sua squadra tra conferme e...

Vedi anche > Tromba d'aria a tra Terracina e Borgo Hermada, abbattuto il Tempio della comunità indiana

L'ex dirigente motiva la sua sofferta decisione. «Ora con gli impegni professionali e il nuovo incarico da vice sindaco è giunto il momento in cui devo passare il timone, sono presidente dell'Hermada dal luglio 2015, nell'ultimo trentennio è il ciclo più lungo di presidenza dell'Hermada, quindi è proprio arrivato il momento di cedere il posto a qualche altro socio della grande famiglia dell'Hermada a cui non farò mancare mai il mio sostegno. Il mio rapporto con l'Hermada è iniziato prima da giocatore, iniziando a calcare il della Vittoria dal 1980, per poi entrare nella dirigenza nel 1997 e in fine ho ricoperto l'incarico presidente dal 2015 ad oggi. Dovevo fermarmi a giugno 2021, ma a questo punto meglio farlo in questa nuova pausa delle attività. Nei prossimi giorni all'interno del direttivo stabiliremo chi mi sostituirà fino a giugno e poi a giugno si deciderà come continuare, sicuramente le future scelte saranno fatte per migliorare ancor di più quello che è stato fatto fino ad oggi in cui l'Hermada ha ottenuto il riconoscimento della scuola calcio d'élite,con la conquista di 3 campionati regionali Under 14/15/17, con la promozione dell'Under 19 nel campionato d'élite e con la promozione della prima squadra in Promozione. Un filotto di 5 promozioni in un anno che rimarrà nella storia grazie al lavoro di tutti. L'Hermada gestirà anche il centro sportivo dell'Oasi, a giorni la chiusura dell'accordo con la proprietà.

In questi cinque anni ho dato molto, ma ho anche ricevuto molto da persone splendide, in primis voglio ringraziare il tutto fare Luciano De Filippis e i componenti che insieme a me compongono la Triade dell'Hermada, Fabio Bonerba e Justin Lauretti. Un Grazie anche alla segretaria Romina Danese e ad Angelo Scirocchi tornato a casa Hermada. Un Grazie lo devo al Vice Presidente Daniele Pozzato, al DG Marchiori Paolo, a Sisto Cerilli, al TM Daniele Sacchetti, a Maurizio Scalambra, a Omar Ferrazin, a Graziano Ambrosi, a Moro Matteo, a Catalano Simone, a Ciprian Riccardo, a Pino Rocci, a Francesca De Filippis, a tutti i mister, a tutti i tesserati, a tutti i tifosi,a tutti i genitori che non si sono tirati indietro per le trasferte ed altro e a tutti gli sponsor.

Giusto fermarmi ora, o rischierei di diventare un peso, credo che sarò più utile dall'esterno. La mia scelta è ben ragionata e ponderata, oltre alla mancanza di tempo sono consapevole che la politica ha aspetti belli e aspetti brutti e non posso permettere che per attaccare me si attacchi l'Hermada. Da fuori potrò continuare a dare il mio contributo alla crescita della società e allo stesso tempo potrò togliermi qualche sassolino dalla scarpa con chi oggi ha messo di mezzo l'Hernada per attaccare me, il tempo sarà galantuomo e ci divertiremo. Da quest'anno l'Hermada fondata nel 1946 ha il suo inno, io ho scritto il testo, mentre la musica l'ha composta l'artista M.Zuccaroli, registrando il tutto alla SIAE, per me è un capolavoro che rimarrà nella storia dell'Hermada per molti anni. Il Cd è disponibile presso il campo o presso il bar la Perla di BH».

© RIPRODUZIONE RISERVATA