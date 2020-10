Oggi il sindaco di Terracina Roberta Tintari presenterà la squadra con la quale si metterà al lavoro per realizzare il programma presentato nella recente campagna elettorale, oltre a terminare i progetti che erano rimasti in sospeso. L'appuntamento è per oggi pomeriggio alle 14 in sala giunta. Del resto non si poteva attendere oltre, in previsione del primo consiglio comunale in programma per venerdì 23 ottobre alle 10 presso il Palazzetto dello Sport Tobia Carucci dove ci saranno anche i consiglieri comunali che subentrano agli eletti nel frattempo nominati assessori. Eletti e più votati, perché questo è stato il criterio con il quale è stata formata la giunta, tra incarichi confermati, qualche sostituzione e un paio di novità.



In casa Fratelli d'Italia resta l'Urbanistica nuovamente affidata a Pierpaolo Marcuzzi (707 voti) che diventa anche vice sindaco; restano anche i Lavori Pubblici che passano nelle mani di Danilo Zomparelli (508 voti) che a sua volta passa il testimone dell'assessorato al Bilancio a Davide Di Leo (524 voti): loro tre gli uomini forti di FdI. Barbara Cerilli, la più votata della civica Insieme per Roberta Tintari Sindaco con 456 preferenze, resta alla guida di Cultura e Turismo. Confermata anche Emanuela Zappone, 483 voti nella civica Uniti e Liberi, nel ruolo di assessore all'Ambiente e ai Trasporti. Poi le due new entry: Alessandro di Tommaso, il terzo più votato della civica del sindaco con 369 voti, sarà il nuovo assessore alle Politiche Sociali, mentre Giovanni Annarelli, il primo eletto di Cambiamo con Toti (185 voti), avrà le Attività Produttive. Gianni Percoco (412 voti) sarà il presidente del consiglio comunale.

Nella conferenza di oggi saranno svelate le deleghe restanti e si vedrà anche in questo caso se è stato applicato lo stesso criterio. Presentata la giunta, l'amministrazione Tintari potrà ufficialmente cominciare a lavorare in un periodo certamente non facile, con l'emergenza Covid19 ancora in atto e le preoccupazioni delle ricadute economiche e sociali che potrebbero esserci: dopo un'estate che ha retto nonostante tutto, ora bisogna pensare al lungo inverno.

