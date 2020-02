Manifestazione pro ospedale a Fondi: maxi corteo per difendere il "San Giovanni di Dio"

“Non ci fermeremo”, “Vogliamo un ospedale aperto”: sono gli striscioni che aprono il corteo della maxi manifestazione organizzata in difesa del “San Giovanni di Dio” di Fondi.

Nonostante il giorno infrasettimanale, l'appello del Comitato pro Ospedale e del portavoce Lucio De Santis ha raccolto centinaia di persone, in queste ore in cammino verso la struttura di via San Magno.

Alla base della manifestazione, secondo quanto annunciato dal sodalizio in una nota nei giorni scorsi, una serie di servizi sottratti al nosocomio fondano quali la chiusura dei ricoveri nel reparto di medicina dopo le 20, la carenza di personale, il depotenziamento del servizio di endoscopia e il mancato utilizzo di ben tre sale operatorie.

Tantissime le persone che hanno risposto tra politici, associazioni, studenti e cittadini.

Ultimo aggiornamento: 11:27

