Lavori urgenti, mercoledì notte mancherà l'acqua a Latina e in alcuni comuni della provincia

Stop all'acqua per una serie di lavori urgenti di Acqualatina. Il gestore informa che nella serata di domani, mercoledì 1 aprile, saranno effettuati importanti lavori di riparazione sulla condotta adduttrice proveniente da Sardellane.

«Si tratta di lavori particolarmente delicati ed urgenti - scrive Acqualatina - in quanto riguardano una delle principali condotte del nostro territorio a servizio di oltre 120.000 cittadini. Vista la portata della condotta, al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere il flusso idrico nei Comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina e Sezze a partire dalle ore 21:00 di mercoledì 01/04/2020 sino alle ore 05:00 di giovedì 02/04/2020».

Le zone interessate saranno:

- Latina - intero Comune ad esclusione di Borgo Sabotino, Latina Scalo, Borgo Montello, Borgo S.Maria, Borgo Bainsizza, Borgo Podgora, Borgo Carso e Borgo Le Ferriere;

- Pontinia e Sabaudia - interi Comuni;

- San Felice Circeo - Zona bassa e Borgo Montenero;

- Terracina - Colle La Guardia 1 e 2;

- Sezze - Via Migliara 46 e Sezze Scalo.

Saranno disponibili delle autobotti per garantire il servizio alle utenze sensibili e delle autobotti a disposizione esclusiva dell’Ospedale Santa Maria Goretti e degli altri presidi sanitari (ICOT – Clinica San Marco). Al fine di evitare possibili assembramenti, non saranno previste autobotti fisse in stazionamento.

Ultimo aggiornamento: 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA