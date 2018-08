Maltrattamenti in famiglia, arrestato un uomo di Cisterna

di Claudia Paoletti

È stato arrestato dagli agenti del Commissariato di polizia di Cisterna, un uomo di 32 anni, Andrea Federici, residente a Cisterna. L’uomo era già imputato per gravi maltrattamenti in famiglia ai danni di sorelle e genitori e per tale motivo sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare. Successive indagini hanno consentito di appurare che lo stesso si era di nuovo insediato con violenza nella casa di famiglia, picchiando il padre, che si è dovuto sottoporre alle cure sanitarie presso il pronto soccorso, ed imponendola presenza in casa di un’ occasionale compagna. Federici, aggredendo frequentemente anche gli altri familiari, pretendeva anche soldi e servigi non dovuti.

Sabato 11 Agosto 2018



