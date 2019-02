Maltempo, raffiche di vento micidiali: un ferito a Fondi, danni e disagi in tutta la provincia di Latina/Aggiornamenti in diretta

Paura in provincia per le fortissime raffiche di vento che, da questa notte, stanno mettendo a dura prova il territorio. Tra rami divelti, tettoie volate via e recinzioni fatte a pezzi, moltissimi disagi in diversi comuni pontini. Un ferito a Fondi, due diportisti salvati in mare a Gaeta

Aggiornamento ore 14.50

Chiusa a Campoverde (ad Aprilia) via Cinque Archi, la strada che collega con Velletri per la caduta di un pino

Aggiornamento ore 14:40

Acqualatina «informa l'utenza che a causa di un problema di natura elettrica da parte di Enel, nel Comune di Itri è in corso una Interruzione Idrica che si protrarrà fino alle ore 18». Si lavora per ripristinare l'energia e la fornitura di acqua.

Aggiornamento ore 14

La carreggiata dell'Appia a Cisterna è stata riaperta al traffico, resta chiusa a Terracina

Aggiornamento ore 13:45

Paura nella scuola di Penitro, a Formia: la tensostruttura allestita per il carnevale è stata scaraventata dal vento contro le finestre dell'edificio scolastico. Tanta paura e vetri rotti ma nessun ferito. A Minturno volato via un capannone con ingenti disagi per il traffico. La zona collinare è senza corrente né telefono da ore per danni a cabine e fili elettrici caduti. Diversi tetti scoperchiati e serre danneggiate; un'auto è stata colpita da un ramo divelto. La Guardia costiera informa del salvataggio di due diportisti che questa mattina si erano avventurati in mare con una barca a remi, nonostante il cattivo tempo preannunciato. Sotto il coordinamento della sala operativa della Guardia Costiera di Gaeta veniva dirottata in zona la motovedetta CP308, in servizio di ricerca e soccorso, già impegnata dalla prima mattinata in altra attività operativa.

I due diportisti, entrambi di Minturno, erano usciti poco prima per una prova in mare della loro piccola unità a remi, appena acquistata, facendosi cosi investire dalle proibitive condizioni meteomarine che già imperversavano.

Aggiornamento ore 13:30

Ferito un uomo colpito da un frammento di copertura divelta dal vento. L'episodio in via Urbano Rattazzi a Fondi. Tempestivo intervento dei carabinieri e di un'ambulanza del 118.

Decine di interventi in tutto il territorio da parte dei Falchi, impegnati con diverse squadre a mettere in sicurezza edifici e tetti.

Ingenti i danni nel centro storico la cui pavimentazione appare ricoperta da un tappeto di tegole e frammenti di cornicione.

Aggiornamento delle 13

Sulla strada statale 7 ‘Appia’ sono provvisoriamente chiusi – in entrambe le direzioni - due tratti stradali a causa della caduta di alberi e rami lungo il tracciato, a seguito del maltempo in corrispondenza del km 59,200 a Cisterna di Latina e del km 87,300 a Pontinia. Lo rende noto l'Anas «presente sul posto per gestire la viabilità e ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile».



Aggiornamento delle 12,30

A Gaeta danni ingenti per il vento, alcune zone isolate per l'energia elettrica, e mare che è arrivato sulla strada. A Formia il parcheggio del molo Vespucci è praticamente invaso dall'acqua. I collegamenti con le isole sono, ovviamente, interrotti. A Minturno, sempre nel sud pontino, un albero caduto blocca la circolazione nella via d'accesso alla frazione di Scauri.

In viale Europa a Monte San Biagio, in particolare, poco prima delle 10, una recinzione metallica è precipitata sulla sede stradale colpendo in pieno una Lancia Musa.

Paura per moglie e marito, residenti nella frazione di Vallemarina, entrambi fortunatamente illesi.

I pannelli hanno sfiorato anche altre vetture fino all'intervento delle forze dell'ordine che hanno messo in sicurezza l'arteria.

Coperture divelte nella notte anche a Fondi, nei pressi del Comune, e nelle frazioni periferiche.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Latina sono stati letteralmente tempestati di chiamate per tutta la notte. Nessuna tragedia, per fortuna, ma tante situazioni di potenziale pericolo che hanno richiesto un lungo lavoro di messa in sicurezza delle strade pontine.

Lungo la Migliara 53, nei pressi dell'Appia, un albero ha ostruito il passaggio per buona parte della mattinata.

Altre chiamate arrivate al centralino dei vigili del fuoco hanno riguardato tegole e pali pericolanti.

Secondo le previsioni il vento continuerà a soffiare con violenza fino alle 13.

Secondo il bollettino meteo diramato dalla protezione civile, l'allerta resta alta fino al tardo pomeriggio odierno

Ultimo aggiornamento: 14:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA