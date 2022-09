Sabato 24 Settembre 2022, 23:52 - Ultimo aggiornamento: 25 Settembre, 00:48

Oggi e domani stato di allerta meteo anche per la provincia di Latina. Il Centro Funzionale Regionale ha reso noto ieri che il Dipartimento della Protezione civile ha emesso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse che dalla serata di ieri e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio, con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri e meridionali. L’allerta arancione ha mobilitato, in provincia di Latina, soprattutto il Comune di Itri, che già nel weekend della settimana scorsa aveva emesso un’ordinanza di sgombero precauzionale delle abitazioni che si trovano nelle zone di Campiglione e parte di Giovenco, interessate nel novembre 2021 da una drammatica alluvione.

Il vice sindaco Elena Palazzo ha riproposto ieri pomeriggio una nuova ordinanza, nella quale ha comunicato alla cittadinanza che, a seguito dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse emanato dal Dipartimento della Protezione civile, “è prevista, a partire dalla serata del 24 settembre, allerta arancione per criticità idrogeologica e temporali” e, pertanto, ha disposto che i circa duecento cittadini interessati dall’ordinanza di sgombero lasciassero le proprie abitazioni nella stessa serata.

Marche, con le città sott’acqua la Regione si occupava del ballo del Saltarello e cinghiali. L'assessore: «Ero concentrato su altro»

IL NUMERO DI EMERGENZA

Una parte di questi cittadini, direttamente contattati dagli uffici del Coc, il Centro operativo comunale, sono stati invitati a recarsi ieri sera al punto di raccolta presso la struttura geodetica di via Gramsci per essere sistemati a spese del Comune in strutture ricettive della zona. Il resto, invece, dopo l’individuazione di ciascuno, ha preferito trovare ospitalità presso parenti e amici. «L’amministrazione comunale, sussistendo pericolo per la pubblica e privata incolumità – aggiunge la nota firmata dal vice sindaco Elena Palazzo - chiede la massima collaborazione di tutti i cittadini interessati al rispetto delle ordinanze, invitandoli a contattare, per ogni emergenza o ulteriori chiarimenti, il numero 3533285886. Nel corso della giornata l’amministrazione provvederà ad informare tempestivamente la cittadinanza circa l’evolversi e la durata dell’allerta, che potrebbe interessare anche la giornata di lunedì 26 settembre». E’ stato pure disposto che oggi le votazioni per il rinnovo del Parlamento italiano si effettueranno in un’unica sede, quella del palazzo comunale, evitando gli spostamenti nelle altre dieci sezioni abitualmente dislocate nelle scuole cittadine, sempre come misura precauzionale. Le lezioni, infine, riprenderanno regolarmente domani mattina, salvo peggioramenti delle condizioni meteo.

IN PROVINCIA

Anche gli altri Comuni pontini hanno emesso ordinanze di allerta, con attivazione del Coc, il centro operativo comunale, ma senza ipotesi di sgombero delle abitazioni. Il Comune di Minturno, con un’ordinanza del sindaco Gerardo Stefanelli, ha disposto per oggi e domani la chiusura del cimitero cittadino a tutela dell’incolumità pubblica. “I fenomeni – spiega la Protezione Civile - saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità ed ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta arancione per criticità idrogeologica su vari comparti del Lazio e, in particolare, sui bacini costieri Sud e allerta gialla per criticità idraulica su tutto il Lazio”.