Malore in cantiere, muore giovane operaio edile a Priverno

Tragedia a Priverno per un uomo di Sezze di 38 anni, deceduto tra le braccia dei soccorritori del 118 nonostante i tentativi di salvarlo per un grave malore che lo aveva colpito alcuni minuti prima. Il fatto è accaduto in un’abitazione a ridosso del parco del castello di San Martino, quando il giovane operaio edile era all’interno dell’abitazione per lavoro. Sembra che si sia accascìato in terra improvvisamente. Da qui la concitazione della proprietaria dell’immobile e degli altri operai che subito hanno allertato la vicina postazione dell’auto medica del 118 e l’ambulanza. Fin dal primo intervento dei sanitari la situazione è apparsa drammatica tanto è vero che è stata necessario in un primo tempo anche l’intervento dell’elicottero “Pegaso 44” proveniente da Monterotondo, che in dirittura di arrivo dell'abitazione, non sapendo dove atterrare, ha calato con il verricello il medico e l’infermiere di bordo a ridosso della recinzione dell’abitazione per poi atterrare nello spiazzo del parco del castello di San Martino. Tutti i tentativi di salvare il giovane purtroppo sono stati vani.Sul luogo c’erano anche il genitore e un fratello facenti capo, a quanto pare, alla ditta a conduzione familiare.Sono intervenuti anche i carabinieri di Priverno per le indagini di rito ma si escluderebbero responsabilità sulla grave tragedia. Straziante e doloroso è stato poi l’arrivo sul posto degli altri familiari della giovane vittima, provenienti da Sezze Scalo, non appena appresa la notizia della morte del congiunto.