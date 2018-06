Latina, il progetto di Paola Orelli: una rete di specialisti per curare il mal di testa

di Monica Forlivesi

Il mal di testa le ha cambiato la vita. Sicuramente quella professionale. Paola Orelli, 33 anni di Latina, laurea in Fisioterapia all'Umberto I, si perfeziona prima a Parigi e poi in Cile. E' proprio l'incontro con un docente a farle “incontrare” la cefalea, il professor Mariano Rocabado, cileno, docente di livello internazionale e ideatore di metodiche che danno grandi risultati per chi soffre di disturbi temporo-mandibolari. Dopo aver seguito tre corsi in Italia decide di andare in Cile a fare esperienza accanto a Rocabado della quale diventa referente unica in Italia. Approfondisce sempre più e si appassiona sempre più ai problemi legati alla testa e al collo. «Mi sono resa conto - spiega - che per aiutare chi ha mal di testa, nelle sue diverse forme, occorre creare una rete, una rete di specialisti che a seconda della diagnosi intervengono in modo sinergico. Insomma quello che stiamo facendo è proporre al paziente un percorso terapeutico che sarà accompagnato da un'équipe di specialisti». Un approccio multidisciplinare dove intervengono dal neurologo all'otorino, all'odontoiatra, al fisioterapista specializzato nel trattamento temporo-mandibolare, psicologo, personal trainer e dietista.

«Esistono tantissimi tipi di cefalea, quindi prima di tutto va fatta una distinzione tra cefalee primarie e secondarie attraverso una visita neurologica. Nel caso ad esempio di problemi temporo-mandibolari, quando il movimento della mandibola si modifica creando disturbi del collo, dell'udito e della postura, si consiglia un'accurata visita gnatologica, se il paziente presenta acufeni o vertigini interviene l'otorino». In quali casi interviene invece il personale trainer? «Quando il paziente che ha dolore al collo o mal di testa presenta un'inattività dei muscoli, a quel punto un programma mirato lo aiuterà nel suo percorso di guarigione. Lo psicologo invece interviene in caso di disturbi dell'umore, problemi di stress, che è un fattore contribuente al dolore così come la nostra alimentazione». Si guarisce dal mal di testa? «E' il nostro obiettivo, sempre, ma di certo la risposta più realistica è che migliora la qualità di vita del paziente, tanto».

