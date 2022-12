Maialino vietnamita fuggito nella fabbrica, l'appello: "Non fateci lo spezzatino"

Appello social degli animalisti per salvare un maialino vietnamita dalla furia natalizia dei cacciatori di carne.

Il suino, sdoganato dall'attore Geogre Clooney come animale da compagnia, è fuggito dal suo proprietario e si è rifugiato in una fabbrica di via Nettunense ad Aprilia, chiusa per le festività natalizie.

Nel frattempo la notizia è iniziata a circolare sui social, tanto che qualcuno ha proposto di prendere l'animale e farne salsicce, provocando la reazione di un gruppo di volontari animalisti che si sta dando il cambio lungo il perimetro della fabbrica, che produce traverse in cemento per le ferrovie, per evitare che qualche malintenzionato possa appropriarsi del maialino. Intanto si continua a cercare il proprietario, che dovrebbe essere un pastore che abita nei pressi della fabbrica.

“La presenza delle telecamere renderà impossibile nuocere all'animale – precisa l'autore dell'appello social per salvare il maialino. “Quindi chi sogna lo spezzatino dovrà comprarlo dal macellaio. Ci sono inoltre volontari a monitorare l'intera area”.

Per recuperare il maialino vietnamita bisognerà aspettare domani la riapertura dell'azienda, nel frattempo gli inviti soclai a lasciar stare l'animale si stanno moltiplicando. Sperando che avranno effetto.