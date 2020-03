Litigio nel centro di Gaeta tra coniugi, separati dallo scorso anno, per problemi di alcolismo irrisolti.

La coppia era ospite nella casa di famiglia della donna, nel tentativo di riconciliarsi e tentare di salvare il matrimonio, ma il marito, spesso dava in escandescenze per problemi di alcolismo.



Durante la lite di ieri, il suocero, non riuscendo a gestire il genero ancora una volta ubriaco, ha richiesto l’intervento della polizia. Gli agenti hanno trovato la casa devastata, la donna si era rifugiata nella stanza della madre.

Alla vista degli agenti l’uomo ha scatenato la sua rabbia prendendo a calci anche il cane e minacciando i parenti.

L’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in casa della madre, in attesa della fissazione dell’udienza di convalida. © RIPRODUZIONE RISERVATA