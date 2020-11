Le suore del Preziosissimo Sangue lasciano Sabaudia

Dopo 82 anni le suore adoratrici del Preziosissimo Sangue di Cristo lasciano Sabaudia. Il prossimo 2 dicembre chiuderà il convento che le ospitava dal 7 novembre 1938 quando giunsero nella città da poco fondata per portare il conforto della fede. Nel Comune pontino le suore avevano istituito la scuola materna Duca d'Aosta che è stata frequentata da generazioni di bambini sabaudiani. Ieri mattina, durante la Santa Messa delle 10, il parroco della Parrocchia Santissima Annunziata, don Massimo Castagna, ha rivolto un saluto alle ultime sorelle, appartenenti alla congregazione di Santa Maria de Matthias, rimaste in quel piccolo convento adiacente alla Chiesa. Presente anche il sindaco Giada Gervasi, che ha fatto dono alle sorelle di una targa ricordo in segno di riconoscimento per quanto hanno fatto in tutti questi anni.

Già lo scorso giugno la notizia della chiusura dell'asilo Duca d'Aosta, a causa delle particolari contingente legate alla pandemia e alla crisi economica, aveva rattristato tutti quei bambini, oggi adulti, che lo avevano frequentato e tutti quei genitori che vi avevano già iscritto i propri figli. Con la chiusura, dopo 82 anni, del convento e con la definitiva partenza delle suore si chiude un importante capitolo della storia di Sabaudia. Migliaia di bambini sono transitati dalle aule di quell'asilo e altrettanti adulti hanno trovato in quelle religiose un punto di riferimento spirituale discreto, materno e accogliente. In questi giorni molti cittadini avevano chiesto un intervento anche da parte del Comune affinché si scongiurasse questo distacco. Così come era già avvenuto nel 2013 quando a lasciare Sabaudia erano stati i frati minori conventuali originari di Padova che erano giunti in città quando fu inaugurata la Parrocchia Santissima Annunziata nel 1935. Dal prossimo 2 dicembre Sabaudia sarà sicuramente più povera.

