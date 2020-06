Latina, violenta lite in centro tra una coppia e l'ex della donna: un arresto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una violenta lite è scoppiata ieri, 21 giugno, in centro a Latina tra una coppia e l'ex della donna. Sul posto è stato necessario l'intervento di una pattuglia della squadra volante. Secondo la ricostruzione dei fatti, la donna aveva richiesto all'ex compagno alcune decine di euro per pagare la retta dell'asilo della figlia nata dalla loro precedente relazione. Da qui l'uomo ha avuto però una reazione violenta.Mentre gli agenti raccoglievano informazioni dai presenti, sul posto è tornato l'ex compagno che, incurante della presenza della polizia, ha aggredito l'attuale convivente della ragazza con calci e pugni. Nella colluttazione sono intervenuti i poliziotti che lo hanno bloccato e condotto in questura per l'identificazione. Nell'intervento però uno dei poliziotti ha riportato delle lesioni ed è stato medicato al pronto soccorso. Per R.A., 35 anni, già noto alle forze dell'ordine, è scattato l'arresto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo è comparso oggi in tribunale per l'udienza di convalida ed è stato condannato a cinque mesi con sospensione della pena.