Latina, trasportavano pistole illegali in auto: tre arresti

Ultimo aggiornamento: 11:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Porto illegale di armi da sparo e ricettazione. Tre persone sono finite agli arresti nel corso di un blitz dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Latina scattato in viale Europa. In manette Stefano Carocci, 38enne, e Pietro Finocchiaro, 40enne, che in auto trasportavano tre pistole cariche, di cui due con silenziatore e una con un colpo in canna. La terza arrestata è invece una donna incensurata di 29 anni, di Velletri, che si trovava nel veicolo insieme ai due. L'attività dei carabinieri è scaturita dal controllo su Stefano Carocci, che a febbraio 2019 era stato trovato con 100mila euro.Quando i militari hanno fermato la vettura hanno trovato sul tappetino anteriore del lato passeggero due buste della spesa che contenevano una pistola marca Glock calibro 45 con matricola abrasa, colpo in canna, caricatore inserito con 10 cartucce e silenziatore; una pistola marca Sauer 9x21 con matricola abrasa, caricatore inserito con 15 cartucce e dispositivo silenziatore, una pistola marca Glock calibro 9x21, anche questa con caricatore inserito e 10 cartucce, risultata rubata ad Aprilia. Per i due uomini si sono aperte le porte del carcere di Latina, mentre la donna è stata trasferita a Rebibbia.