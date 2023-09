Latina torna a casa, tutti al Francioni: la sfida con il Potenza

SERIE C

GLI AVVERSARI

Ripetersi e restare al comando della classifica. Il Latina Calcio 1932 torna in campo questa sera al Francioni alle 20.45 per sfidare il Potenza. Entrambe hanno vinto e convinto all'esordio, i nerazzurri ad Avellino, i lucani in casa contro il Brindisi. Ma quella di oggi sarà un'altra storia come ammesso dal tecnico Daniele Di Donato in conferenza stampa: «Durante la settimana abbiamo lavorato molto bene, ci siamo preparati nel migliore dei modi per arrivare pronti al secondo appuntamento della stagione. Chiaro che siamo soddisfatti per quanto visto al Partenio-Lombardi, ma adesso bisogna voltare pagina e non cullarsi sugli allori. La prima gara è già passato remoto, adesso per noi c'è solo un obiettivo, continuare a vincere. Quello contro i lupi è stato un successo importante, ma non sorprendente, quella di stasera però sarà una partita completamente differente a livello tattico. Dovremo essere bravi a creare gli spazi da attaccare, ma ciò che è più importante è l'atteggiamento di squadra, sempre intenso. Bisogna lavorare sui dettagli, essere dentro il match dal primo all'ultimo minuto di gioco».I margini di crescita del gruppo sono ampi e Di Donato sa che si può fare meglio rispetto alla settimana precedente: «Mi aspetto passi in avanti per quanto riguarda l'ultima scelta, spesso ci siamo persi nell'ultimo passaggio o nelle decisioni finali che ci avrebbero permesso di chiudere prima l'incontro. Questo d'altronde, e lo abbiamo già visto nel corso della prima giornata, è un campionato tosto, il livello è molto alto e bisogna cercare di interpretare bene ogni singolo incontro".La logica sembrerebbe far pensare ad una formazione identica o comunque molto simile a quella vista proprio contro l'Avellino. Tra l'altro quest'oggi ci saranno anche i giocatori assenti ad Avellino come Serbouti e Crecco. E poi una battuta anche su Paganini: «Sta abbastanza bene, è un giocatore di esperienza e qualità, sa leggere i momenti della partita, sarà molto utile alla causa». In attacco in quattro si giocano due maglie, con Fabrizi che scalpita dopo aver chiuso l'incontro del Partenio-Lombardi. «Luca per noi è fondamentale, prima delle partite si studiano determinate strategie e non significa che chi non parte titolare non meriti di giocare. Le gare durano più di novanta minuto ed è importante sapere di poter contare su calciatori in grado di determinare le sorti di un match nella seconda parte».Quella con il Potenza sarà anche la prima gara davanti al proprio pubblico. «I tifosi garantiscono una spinta in più e faremo tutto il possibile per regalare loro una bella soddisfazione. Dovremo essere bravi noi, attraverso l'atteggiamento e i risultati conquistati sul campo, a far avvicinare quante più persone possibile allo stadio».I rossoblù arrivano carichi al Francioni dopo il successo all'esordio, ma Colombo avvisa i suoi: «A Latina troveremo una squadra particolarmente ostica, guidata da un tecnico che sta facendo molto bene».