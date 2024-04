Martedì 16 Aprile 2024, 18:34

Questa mattina gli agenti della polizia di stato della questura di Latina, coadiuvati dai militari della guardia di finanza e della polizia locale, intervenuti insieme ad una gazzella dei carabinieri, ad un’ambulanza e un’auto medica del 118 e, infine, ai tecnici Enel, hanno proceduto a sgomberare un appartamento in via dei Latini, una strada alle spalle di piazza Moro, non lontano dal centro del capoluogo pontino.

L’abitazione era stata sequestrata e poi confiscata nel 2017 al termine di una mirata attività investigativa condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza nei confronti di alcuni professionisti, componenti di un’associazione a delinquere finalizzata a perpetrare delle truffe all’Inps.

L’immobile confiscato, tuttavia, risultava ancora occupato da uno degli indagati insieme alla sua famiglia, nonostante il provvedimento di sgombero emesso dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata.