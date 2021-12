Latina, primi vaccini anti covid ai bambini nel reparto di Pediatria del Goretti

Nel reparto di Pediatria dell'ospedale Goretti primi vaccini anti covid a 34 bambini della provincia di Latina, accolti dagli operatori della Asl che per l'occasione erano mascherati da personaggi dei cartoni animati, da pagliacci e da babbo Natale. Il primo a ricevere "l'attestato di coraggio" è Marcello, un bambino di 11 anni, accompagnato dalla mamma, operatrice sanitaria. "Avevo timore anche quando l'ho fatto io - racconta la signora - ma questo è l'unico modo per uscire da una situazione così difficile. Mi sono affidata alla mia pediatra che mi ha sempre consigliato per il meglio. Dobbiamo dare ragione alla scienza. Se la scienza ci può salvare dobbiamo fidarci". "Il vaccino è sicuro, ormai è stato dato a miliardi di persone - spiega il dottor Riccardo Lubrano, primario della Pediatria del Goretti - Come tutte le vaccinazioni è importante perché ostacola la diffusione. E' importante che le famiglie sappiano che devono portare i bambini a vaccinare. E' una sicurezza per i bambini perché esistono anche patologie dell'infanzia legate al covid ed è una sicurezza anche per la famiglia e per tutta la comunità perché c'è anche qualcuno fragile che deve essere difeso dagli altri". Il professor Lubrano aggiunge poi che diversi bambini sono arrivati al pronto soccorso dell'ospedale a causa del covid e qualcuno è stato anche ricoverato per patologie legate al long covid, pur avendo passato la malattia in modo asintomatico. "Ricordiamo che la vaccinazione è sicura ed è importantissima - aggiunge la direttrice generale della Asl Silvia Cavalli, che oggi ha assistito alle prime operazioni - Ormai un quarto dei nostri cittadini positivi è nella fascia di età 5-12 anni. L'adesione è partita in modo rilevante, ieri in provincia c'erano 1.300 prenotazioni".