Latina, presentato il nuovo tecnico Fontana. Mercato, vicino Mazzocco dell'Avellino, si attende il transfer di Capanni

LATINA - Determinato a far bene e riportare il Latina in zona play off. Gaetano Fontana si è presentato così ai suoi nuovi tifosi. "Venire qui trasmette grandi motivazioni, ho ricevuto altre proposte, ma Latina è una piazza importante a cui non potevo dire no. Desidero rivolgere un pensiero a chi mi ha preceduto, Di Donato è un professionista esemplare. Anche io ho vissuto momenti del genere e comprendo che non sia facile, ma sappiamo che fa parte del gioco. Mi preme è riportare serenità all'interno del gruppo, faremo tutto il possibile per ottenere risultati positivi da qui al termine della stagione. Occorre ritrovare compattezza, inevitabilmente quando c'è un periodo di flessione si perde un po' di equilibrio e di identità, esigo attenzione e partecipazione da parte dei ragazzi, Dobbiamo essere consapevoli che siamo solamente noi gli artefici del nostro destino, sono un lottatore e non mi piacciono le scusanti.Il Monterosi è già alle porte, domani al Francioni arriva subito una gara importante, per la classifica e il morale: "Dall'esterno mi ero fatto una idea della squadra, la conoscenza non può essere ancora approfondita dopo soli due giorni di lavoro, ma con il passare dei giorni si colmerà il gap. La chiave sarà ragionare di squadra, a volte per eccesso di volontà si cerca di risolvere le partite individualmente, bisogna invece ricreare una idea comune, seguire un filo logico". Poi, una battuta sulle sue esperienze passate: "Con la Turris siamo riusciti a centrare la salvezza, ma nel momento del mio arrivo ho trovato una situazione sicuramente più complicata rispetto a questa. Sugli esoneri del passato sono arrivati con modalit particolari, ad esempio da terzo in classifica o dopo tredici risultati positivi. Chi conosce bene la mia storia, sa che non cerco riscatto".Insieme a Fontana, fanno parte del nuovo staff tecnico anche l'ex difensore nerazzurro Emilio Coraggio, in veste di vice, e il match analyst Gennaro Bruno.Con il ds Patti, presente al fianco del nuovo allenatore, c'è stato modo di parlare anche di mercato. "Le priorità restano il portiere e il mediano, numericamente siamo corti e quindi vanno riempite quelle caselle. A breve ci saranno novità". Vicinissimo il centrocampista Davide Mazzocco, classe 1995, in forza all'Avellino, mentre si attende solo il transfer per il trequartista Luan David Capanni Dias, brasiliano di San Paolo (classe 2000 che già si sta allenando con il gruppo), proveniente dall'Arka Gdynia, formazione del campionato polacco.