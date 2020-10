Latina, Pd: nominata la segreteria di Franca Rieti. Tra i nomi, Serena Cangero, nel 2016 candidata con Calvi (FI)

C'è anche Serena Cangero, nel 2016 candidata nella Lista Calvi a sostegno della candidatura di Alessandro Calvi (FI) a sindaco di Latina, nella nuova segreteria comunale del Pd del capoluogo pontino. La segreteria cittadina è stata nominata dalla neo segretaria, Franca Rieti, eletta in congresso tre settimane fa. La Cangero è nel coordinamento di segreteria, insieme a Silvia Biavati e Emanuela Rovidotti. Molti i ruoli assegnati, tra i quali spiccano quelli di Paola Serangeli (Borghi e Politiche dei rifiuti), Paolo Pompili (Sviluppo economico e agricoltura), Enzo De Amicis (già consigliere comunale, che seguirà il settore Cultura). In totale, dieci uomini e dieci donne compongono la segreteria di Franca Rieti.

In una nota, viene sottolineato come «è stato impostato il lavoro, con le varie iniziative annunciate nella relazione di insediamento. Le nuove iniziative saranno condivise con il direttivo». La Cangero, tre settimane fa è stata nominata all'interno del direttivo comunale del Pd, partito cui risulta iscritta da ormai tre anni. Un nome, quello della 29enne infermiera professionale specializzata, che risalta in quanto, nelle elezioni amministrative del 2016 di Latina, fu candidata quale consigliera comunale nella Lista Calvi Sindaco, una lista civica a sostegno però di un candidato sindaco di centro destra, quale quello di Alessandro Calvi, uno dei principali esponenti di FI. In quella occasione, la Cangero ottenne 55 preferenze, non entrando in Consiglio (nessun candidato di quella lista ottenne uno scranno).

