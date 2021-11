Prime nevicate, paesaggio da cartolina su Semprevisa e Parco Aurunci

Prime nevicate in provincia di Latina: l’ondata di freddo in corso ha regalato sfondi da cartolina all’Agro Pontino. Nella tarda mattinata di oggi, subito dopo una leggera schiarita, le colline lepine viste in lontananza da Latina sono apparse come montagne di panna. Monte Semprevisa imbiancato si è fatto notare, già alle prime luci dell’alba, dalla centralissima piazza di Bassiano intitolata a Bettino Craxi. “«ullo sfondo la neve ‘calda’ del Semprevisa» ha commentato il sindaco Domenico Guidi.

Paesaggio completamente invernale per il Parco naturale dei Monti Aurunci. La foto pubblicata dall’ente e rilanciata dal direttore Giorgio De Marchis ha subito fatto il giro del web.

Neve visibile anche da Fondi, ai piedi di Lenola e Campodimele.