Latina, nella fase 2 una task force coordinata dalla Prefettura per i controlli nelle aziende

Una task force coordinata dal prefetto di Latina Maria Rosa Trio per programmare la vigilanza sull'attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza coronavirus. Del nucleo fanno parte i vigili del fuoco, il comando carabinieri per la tutela del lavoro, l'Ispettorato del lavoro e la Asl. Le azioni sul territorio hanno l'obiettivo di accertare il rispetto delle misure di sicurezza attraverso ispezioni all'interno di aziende e di attività commerciali. Il Dpcm del 26 aprile scorso infatti se da una parte amplia il novero delle attività consentite dall'altra ne subordina la prosecuzione al rispetto dei contenuti dei protocolli di sicurezza sottoscritti fra Governo e parti sociali, in particolare il protocollo sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, nei cantieri e nei settori dei trasporti e della logistica. Accanto all'azione repressiva, che in caso di violazioni porterà alle relative sanzioni, la task force si occuperà di svolgere anche un'azione di supporto alle aziende per individuare le modalità migliore di attuazione dei protocolli.