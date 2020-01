Latina, minaccia la ex puntandole contro una pistola: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha aspettato la sua ex compagna sotto casa impugnando una pistola, le ha puntato l'arma contro e l'ha minacciata. E' accaduto nella notte di lunedì nel capoluogo pontino, dove gli agenti della squadra volante sono intervenuti in seguito a una richiesta di soccorso da parte della donna. L'equipaggio ha raggiunto l'abitazione della vittima, ma dell'aggressore non c'era più traccia. La donna, spaventata e in stato di shock, ha però raccontato che poche ore prima, intorno alle 23 di domenica, era uscita per una passeggiata insieme a un'amica e rientrando si era ritrovata l'ex convivente sotto il suo appartamento.L'uomo aveva una pistola tra le mani e aveva cercato di bloccarla con l'uso dell'arma. Nonostante il terrore la vittima era riuscita a divincolarsi dalla presa e a scappare verso casa rifugiandosi dentro. Pochi istanti dopo aveva chiamato il 113 richiedendo l'intervento della polizia spiegando che tempo subiva comportamenti ossessivi e persecutori da parte del compagno. In casa gli agenti della squadra volante hanno rinvenuto anche l'arma utilizzata, la riproduzione di una Beretta calibro 9. L'uomo è stato dunque arrestato per maltrattamenti in famiglia.