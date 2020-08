Mareggiata a Latina, stabilimenti finiscono nell'acqua

Mareggiata in corso sulla costa di Latina e di nuovo il mare arriva fin sotto gli stabilmenti, mangiando lidi e invadendo gli spazi di ombrelloni e lettini. Il mare, molto mosso, con onde date fino a 150-180 centimetri, non ha risparmiato in particolare gli stabilimenti più a rischio, in particolare, a Capoportiere, quello dell'Hotel Fogliano, in attesa di ripascimento da tempo, dove le onde coprono l'intera spiaggia arrivando a ridosso della struttura; sull'altro fronte, all'Hotel Mediterraneo, le onde giungono oltre le prime due file di ombrelloni. Nessun bagnante ovviamente in acqua: la situazione, con bandiera rossa, rende rischioso fare il bagno.

