Latina, botte e insulti ai bambini della materna: maestra d'asilo sospesa

Educatrice della scuola materna sospesa questa mattina dai carabinieri dalla sua professione, l'accusa è gravissima: maltrattamenti nei confronti dei piccoli. I militari della stazione di Latina hanno eseguito un’ordinanza che dispone la sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio per 12 mesi emessa dal Tribunale di Latina, dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario. Il provvedimento è stato emesso in quanto sussistono gravi indizi di reato in ordine all’ipotesi di maltrattamenti nei confronti di minorenni affidati per ragione di educazione, istruzione e cura.Le indagini sono iniziate in seguito ad una denuncia sporta, nei primi giorni di marzo, dai genitori di una delle bambine iscritte ad una materna di Latina dove prestava servizio l’insegnate. Il sospetto che la bambina potesse essere vittima di maltrattamenti è venuto ai genitori quando la bimba ha iniziato a manifestare disagio: di fronte a banali rimproveri della mamma o del papà appariva terrorizzata, si metteva le mani di fronte agli occhi come per proteggersi. Non solo: aveva difficoltà ad addormentarsi, poco appetito e mimava il gesto degli schiaffi sulle mani come ricevuti dalla propria educatrice.I militari hanno identificato l’insegnate e avviato una serie di attività tecniche di intercettazione audio e video all’interno dell’aula. Dai filmati emerge una costante vessazione dei piccoli componenti di quella classe, che si manifestava in comportamenti e atteggiamenti aggressivi, sia dal punto di vista psichico che fisico nei confronti di almeno 8 bambini la cui età oscilla tra i 3 e i 4 anni.Oltre alle minacce, agli insulti e alle umiliazioni, le attività tecniche - sottolineano gli inquirenti - hanno consentito di registrare anche le percosse effettivamente inferte ad alcuni piccolini.