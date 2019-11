Infanzia, “Gira...mondo dei diritti”, l'iniziativa alla scuola Don Milani di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si celebra domani in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’associazione Forma Mentis, insieme all’Istituto Comprensivo Don Milani e al Garante per l'infanzia, per celebrare il 30° anniversario di questo importante evento hanno organizzato la manifestazione “Gira…mondo dei Diritti” per sensibilizzare adulti e bambini sui principi fondamentali promossi dalla Convenzione: non discriminazione; superiore interesse (l'interesse dei bambini e delle bambine deve avere la priorità); diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo; diritto all’educazione e alla regolarità della frequenza scolastica.L’appuntamento è alle 9,30 presso l’Aula Magna della Don Milani. Nel corso della mattinata i bambini sfileranno sulle note della “Marcia dei diritti dei bambini”, si parlerà di diritti dell’infanzia nel dibattito interattivo con la dottoressa Monica Sansoni, responsabile per la provincia di Latina dell’Ufficio Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, che spiegherà attraverso delle letture e la visione di cartoni animati l’importanza della conoscenza nella tutela dei diritti delle bambine e dei bambini. Si proseguirà con la lettura di poesie ideate dai ragazzi. Varrà dato spazio anche alla danza, con uno spettacolo della scuola “Anfiteatro Academy”. Nella fase conclusiva della mattinata, gli alunni saranno spettatori e protagonisti allo stesso tempo, infatti alcuni di loro saranno chiamati sul palco per l’affissione delle mongolfiere realizzate in classe. Nelle mongolfiere i ragazzi dell’istituto scriveranno i diritti che vogliono rappresentare agli adulti, questo lavoro rappresenta una importante testimonianza sulla consapevolezza dei temi trattati.