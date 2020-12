Paura poco fa in via Isonzo a Latina. Un'auto è finita contro un muro. Una Toyota Yaris si è scontrata con una Renault Modus e quest'ultima ha avuto la peggio finendo contro il muro di cinta della palazzina d'angolo. Feriti i conducenti per fortuna non in modo grave. Sul posto la polizia locale di Latina con la squadra incidenti e la squadra viabilità.

Ultimo aggiornamento: 09:09

