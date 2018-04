Latina, "I pittori della mal'aria" in mostra al Circolo cittadino

Si inaugura sabato mattina (14 aprile) alle 11 la mostra “I pittori della mal’aria” allestita presso il Circolo cittadino Sante Palumbo in piazza del Popolo a Latina. Si tratta di una delle iniziative culturali volute dal presidente Alfredo De Santis nell’ambito dei festeggiamenti per i 70 anni del Circolo. Saranno esposte opere dei pittori Mario Ciancia, Adam Gatternich, Charles Coleman, Vittorio Grassi, George Hoefuegel, Thomas Jeavons, Maria Prosperi, Dante Ricci, Lepold Robert, Giulio Aristide Sartorio, Arthur John Strutt, Ramon Tuquets Y Maignon, Francesco Vitalini, Giorgio Widmann; artisti che sulle loro tele hanno impresso vedute e scene di vita della campagna romana e delle paludi pontine dall’800 fino ai tempi più moderni, testimoniandone la graduale e radicale trasformazione. Nella prefazione del libro che accompagna l’iniziativa, il presidente De Santis oltre a ringraziare il curatore Renato Mammuccari e Lydia Palumbo Scalzi, ha scritto: “Le immagini esposte mirano a mettere in luce aspetti non sempre evidenti e ad illustrare figure e fatti tuttora in penombra offrendo aggiornati profili critici. Il tema conduttore dei quadri esposti ricostruisce l’attività degli artisti dell’Ottocento e del Novecento che si sono occupati di riprodurre con notevole maestria le immagini di questa terra prima che venisse portata ai fasti del post bonifica, in quanto mentre i pittori cercavano la storia ma trovavano la preistoria, i mietitori e i butteri sfidavano la morte per guadagnarsi la vita”.

La mostra resterà aperta fino a sabato 21 aprile e sarà visitabile, sempre presso il Circolo cittadino Sante Palumbo in piazza del Popolo a Latina dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Venerdì 13 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:13



