Latina, fermato in auto e trovato con la droga: arrestato un 32enne

Fermato in auto e trovato con la droga. La squadra mobile ha arrestato un 32enne del capoluogo pontino, scoperto con 60 grammi di cocaina. L'uomo è stato fermato in centro e il suo stato di agitazione lo ha tradito. I poliziotti hanno dunque deciso di approfondire i controlli e lo hanno perquisito, scoprendo che in una tasca nascondeva un involucro con 60 grammi di stupefacente. Le successive perquisizioni all'interno del veicolo e nell'abitazione hanno invece dato esito negativo. Al termine delle formalità di rito il 32enne è stato trasferito nel carcere di Latina. © RIPRODUZIONE RISERVATA