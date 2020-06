Latina, emergenza rifiuti: Rida Ambiente chiude per tre giorni

È rischio emergenza rifiuti in provincia di Latina. Rida Ambiente ha dato comunicazione della chiusura degli impianti di trattamento per tre giorni consecutivi, 29 e 30 giugno e 1 luglio. L'annuncio è stato dato dal sindaco di Aprilia, Antonio Terra, a margine della conferenza stampa di presentazione degli obiettivi del percorso pubblico per impiantistica e siti di stoccaggio, creazione di un consorzio e di un ambito ottimale tra i 33 Comuni pontini, tenuta dal presidente della Provincia, Carlo Medici, in presenza anche del sindaco del capoluogo, Damiano Coletta. Terra ha affermato di avere appena ricevuto la comunicazione della Rida Ambiente che, per il Comune di Aprilia, «significa modificare l'assetto di raccolta rifiuti per 30mila abitanti per tre giorni, con le conseguenze del caso, e lo abbiamo saputo appena 48 ore prima».

