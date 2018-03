Latina, rischio emergenza rifiuti a Pasqua: Rida chiude 3 giorni per manutenzione

La Rida Ambiente di Aprilia ha informato il Comune di Latina e gli altri comuni pontini che chiuderà l'impianto per urgenti lavori di manutenzione a cavallo di Pasqua per tre giorni. Si rischia dunque l'emergenza perché per tre giorni i rifiuti prodotti nel capoluogo e in una quindicina di centri pontini non potranno essere conferiti e quindi neppure raccolti dai cassonetti. La comunicazione della società apriliana arriva all'indomani del tentativo fallito della Paguro (società controllata dalla Rdia di Fabio Altissimi) di acquisire dall'asta fallimentare la maggioranza delle azioni di Ecoambiente, la società che gestisce la discarica di Borgo Montello, asta che invece è stata vinta dalla Systema Ambiente del gruppo Cerroni.



Il Comune di Latina dopo aver informato il prefetto Maria Rosa Trio della comunicazione ricevuta sta valutando il da farsi. E lo stesso stanno facendo gli altri comuni. L'emergenza che vrrà a crearsi sarà un problema: il weekend di Pasqua apre la stagione turistica e le città sul litorale pontino saranno invase dai turisti, non sarà un bel biglietto lo spettacolo vedere i cassonetti stracolmi di rifiuti.



Aggiornamento ore 14

Il Comune ha inviato una nota sulla vicenda. «A causa della decisione della società Rida Ambiente di chiudere l’impianto dove numerosi Comuni della Regione Lazio conferiscono i rifiuti indifferenziati per i prossimi giorni di sabato, domenica e lunedì (giorni di Vigilia, Pasqua e Pasquetta), per non meglio specificati interventi di manutenzione, il Sindaco di Latina invita la cittadinanza a limitare il più possibile e solo per il necessario lo smaltimento di rifiuti nei giorni su indicati, soprattutto per quanto riguarda la frazione organica».



«L’invito - spiegano dal Comune - è motivato dal fatto che l’attività di ABC, in questa fase e in attesa dell’arrivo di un nuovo parco mezzi, continua ad essere svolta con veicoli e automezzi che devono essere svuotati sistematicamente al fine di espletare con regolarità il servizio di igiene urbana. Tale regolarità necessita di informazioni chiare e preventive sull’attività degli impianti dove vengono conferiti i rifiuti differenziati e indifferenziati, chiarezza che non c’è stata con l’ultima comunicazione arrivata al Comune di Latina e ad ABC. La nota fatta pervenire ieri dalla società, infatti, contraddice una precedente informazione della stessa Rida Ambiente pervenuta appena dieci giorni fa (prot. n.140B del 19/03/2018) nella quale si informava che l’impianto sarebbe rimasto chiuso nel solo giorno di Pasqua, in modo da alleggerire il consueto surplus di smaltimento che di solito si realizza nel periodo pasquale».



«Della circostanza verrà informata sia l’Amministrazione Provinciale che quella Regionale per le opportune valutazioni del caso in quanto quello della Rida Ambiente è l’unico impianto attualmente in servizio e al quale possono rivolgersi i Comuni compresi nel territorio a sud della Provincia di Roma e nella gran parte della Provincia di Latina».



Aggiornamento ore 16

«Restiamo basiti dalle parole del sindaco Damiano Coletta che, alla notizia del fermo di Rida Ambiente per tre giorni a causa di una manutenzione straordinaria non procrastinabile, ha chiesto ai suoi cittadini di non conferire l’organico nei giorni di sabato domenica e lunedì prossimi. Il sindaco dovrebbe sapere che noi non riceviamo più l’organico dal giugno scorso: ignora totalmente come funziona il ciclo dei rifiuti nella sua città?» replica così Fabio Altissimi alla nota inviata dal Comune di Latina.



«Se fossi sindaco e non riuscissi a garantire la raccolta per meno di 72 ore dell’indifferenziato senza immediato conferimento in un Tmb mi dimetterei, ma faccio l’imprenditore. Fatta questa premessa però è necessario che Coletta chiarisca subito le sue parole - aggiunge Altissimi - Che Rida non riceva organico fin dal giugno del 2017 è un fatto accertato da Nipaf, polizia Provinciale, Arpa e altri enti. Daremo mandato immediato agli avvocati per diffidare il sindaco Coletta a diffondere informazioni non veritiere e lesive della reputazione della Rida Ambiente. Credo però che il Sindaco abbia però comunque il dovere di chiarire ai cittadini perché ha chiesto loro di non conferire organico quando, come è noto a tutti, Rida Ambiente ritira da ben nove mesi solo rifiuto indifferenziato»







Giovedì 29 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:39



