Latina, elezioni europee: affluenza in calo. Primi dati, boom della Lega/Segui la diretta

Ultimo aggiornamento: 27 Maggio, 01:11

Aggiornamento delle 1.07Quando le sezioni scrutinate sono 73 la Lega si conferma al 42,59%, seguita dai 5stelle con il 17,04, Pd a 13,4%, Fratelli d'Italia al 12,36% e Forza Italia all'8,26%Aggiornamento delle 00.43I dati delle prime 23 sezioni su 511 in provincia fanno registrare il boom della Lega che si attesta oltre il 42%, Pd al 15%, Movimento 5stelle al 13,7%, Fratelli d'Italia al 12,5% e Forza Italia al 10,6%. Sono ovviamente dati ancora molto parzialiAffluenza in leggero calo a Latina per le elezioni europee. A livello provinciale, alle 23 ha votato il 52,59% degli aventi diritto al voto, contro il 55,37% della precedente consultazione. Medesimo andamento anche nel capoluogo, dove alla fine ha votato il 54,04%, contro il 55,39 del 2014.Altissima l’affluenza nei centri minori: alle 23, a Rocca Massima ha votato l'86,39% degli elettori - ma c'è anche l'elezione del sindaco e del consiglio comunale - a Maenza l'84,49%, a Monte San Biagio l'81,47%. Fanalino di coda è Ponza, con il 31,94% comunque in aumento di 6 punti rispetto alla scorsa tornata.Gli elettori avevano fatto immaginare un aumento della partecipazione fino alle 19, ma poi l'affluenza al voto è andata scemando.